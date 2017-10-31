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НАБУ сообщило о подозрении всем задержанным по "делу рюкзаков"
31.10.2017 20:50

НАБУ сообщило о подозрении всем задержанным по "делу рюкзаков"

НАБУ сообщило о подозрении всем трем лицам, которых задержали по делу о возможной растрате более 14 миллионов гривен при закупке рюкзаков для нужд АТО в 2015 году, передает NewsOne.

Отмечается, что фигурантами дела выступают сын министра внутренних дел Александр Аваков, бывший заместитель главы МВД Сергей Чеботарь и представитель фирмы-победителя тендера по поставке рюкзаков Владимир Литвин.

"Они являются задержанными в порядке 208-й статьи УПК. Задержанные на 72 часа, в течение которых будет решаться вопрос об избрании меры пресечения", - сказала пресс-секретарь НАБУ Светлана Олифира.

В то же время она не подтвердила информацию о том, что сына Авакова должны доставить в суд.

"Что касается пресечения, информацию я вам сказала. Когда будет подано ходатайство, будет определено время и суд, в котором должно состояться заседание, мы сообщим дополнительно. Пока такой информации нет. Досудебное расследование продолжается. Детективы бюро под руководством прокуроров антикоррупционной прокуратуры продолжают расследовать данные факты ", - подчеркнула пресс-секретарь.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили о подозрении двум лицам в рамках расследования "дела рюкзаков".

Теги материала: НАБУ, Аваков, подозрение, задержание
Новости СМИ2
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