НАБУ сообщило о подозрении всем задержанным по "делу рюкзаков"

MIGnews.com.ua

НАБУ сообщило о подозрении всем трем лицам, которых задержали по делу о возможной растрате более 14 миллионов гривен при закупке рюкзаков для нужд АТО в 2015 году, передает NewsOne .

Отмечается, что фигурантами дела выступают сын министра внутренних дел Александр Аваков, бывший заместитель главы МВД Сергей Чеботарь и представитель фирмы-победителя тендера по поставке рюкзаков Владимир Литвин.

"Они являются задержанными в порядке 208-й статьи УПК. Задержанные на 72 часа, в течение которых будет решаться вопрос об избрании меры пресечения", - сказала пресс-секретарь НАБУ Светлана Олифира.

В то же время она не подтвердила информацию о том, что сына Авакова должны доставить в суд.

"Что касается пресечения, информацию я вам сказала. Когда будет подано ходатайство, будет определено время и суд, в котором должно состояться заседание, мы сообщим дополнительно. Пока такой информации нет. Досудебное расследование продолжается. Детективы бюро под руководством прокуроров антикоррупционной прокуратуры продолжают расследовать данные факты ", - подчеркнула пресс-секретарь.