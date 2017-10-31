Кличко назвал проблемы с подачей тепла в квартиры Киева

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Полный запуск системы отопления в Киеве занимает неделю, так как она является одной из самых больших в Европе. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко в эфире телеканала NewsOne.

"Проблема теплоснабжения имеет несколько составляющих. Одна проблема в том, что в Киеве одна из самых крупных систем отопления в Европе, которой на полный запуск требуется неделя. В уставшем состоянии (как тот самый легендарный Шулявский мост) находятся и трубы в Киеве. Трубы, которые лежат под землей по 30-40 лет, стали почти что бумажными. Еще одна проблема в том, что "Киевэнерго" не всегда ответственно и оперативно выполняет ремонт теплотрасс. Более того, каждый год перед отопительным сезоном происходит массовый разрыв труб", - сказал он.

Также Кличко считает, что киевские теплосети следует взять на баланс города.

"Нам необходимо теплосети брать на баланс города и делать им замену. Самый ключевой выход из этой ситуации - это отдавать концессию мировым компаниям. С "Киевэнерго" концессия заканчивается в следующем году. У нас есть выбор: либо брать на баланс города, либо отдавать международным компаниям, которые имеют большой опыт и достаточное количество ресурсов для исправления проблем. Я знаю, что "Киевэнерго" не против отдать теплосети городу", - добавил мэр.