НАБУ сообщило о подозрении двум лицам по делу, в рамках которого задержали сына Авакова

MIGnews.com.ua

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили о подозрении двум лицам в рамках расследования "дела рюкзаков". Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Бывшему заместителю главы Министерства внутренних дел Украины и частному лицу сообщили о подозрении в совершении преступления, квалифицированного по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, сообщается, что еще одно лицо, также задержанное во вторник, 31 октября, для вручения подозрения доставляют в Киев из Харькова.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, руководитель Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что его сын Александр и фирмы, в которых он является основателем, не получила средства из государственного бюджета Украины .