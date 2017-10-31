НАБУ сообщило о подозрении двум лицам по делу, в рамках которого задержали сына Авакова

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили о подозрении двум лицам в рамках расследования "дела рюкзаков". Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
Бывшему заместителю главы Министерства внутренних дел Украины и частному лицу сообщили о подозрении в совершении преступления, квалифицированного по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины.
Кроме того, сообщается, что еще одно лицо, также задержанное во вторник, 31 октября, для вручения подозрения доставляют в Киев из Харькова.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, руководитель Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что его сын Александр и фирмы, в которых он является основателем, не получила средства из государственного бюджета Украины.
Также напомним, что Национальное антикоррупционное бюро Украины уже полтора года расследует дело о растрате Министерством внутренних дел государственных средств.