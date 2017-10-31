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Кличко похвастался масштабом ремонтных работ в Киеве
31.10.2017 19:44

Эксклюзив  Кличко похвастался масштабом ремонтных работ в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что план по ремонту асфальтового покрытия в столице выполнили почти на 100%. Об этом он сообщил в эфире телеканала NewsOne.

"В этом году мы отремонтировали более сотни улиц и проспектов, которые введены в эксплуатацию, я говорю не только об асфальтовом покрытии, но и об освещении дорог и об ограждениях. В планах ремонта на 2017 год было 300 километров дорог, из них 95% уже успешно выполнены. Такого масштаба ремонтных работ не помнят старожилы города", - сказал Кличко.

Также мэр Киева указал, что люди, занимающиеся ремонтом дорог, заслуживают особой благодарности.

"Мы стараемся предоставить социальную защиту всем ремонтникам дорог потому, что это колоссальная работа, которая заслуживает соответствующей благодарности. А это высокая зарплата и хороший социальный пакет", - подчеркнул он.

Кроме того, Кличко рассказал о состоянии мостов в Киеве.

"В аварийном состоянии пребывает 75 столичных мостов. Реконструкция одного путепровода стоит около 1,5 миллиарда гривен. Не сложно посчитать, во сколько обойдется ремонт всех мостов. На ремонт Шулявского путепровода потребуется полтора года. Нам будет необходимо снести часть неработающего цеха завода Большевика, чтобы съезд с проспекта Победы функционировал", - подытожил он.

Как сообщал MIGnews.com.ua, мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что строительство метро на Троещину невозможно без Подольско-воскресенского моста.

Теги материала: Киев, Виталий Кличко, дороги, мост, ремонт
Новости СМИ2
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