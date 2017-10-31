Парубий призвал Евронест усилить санкции против России

MIGnews.com.ua

Санкции Европейского союза против Российской Федерации должны продолжать усиливаться до полного восстановления территориальной целостности Украины. Об этом заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий во время пленарного заседания VI сессии ПА Евронест.

"Все уступки нарушителю, разрушителю системы международной безопасности или компромиссы с ним невозможны. Выторговать у агрессора мир - значит снабжать его средствами для новой войны. Поэтому убежден, что цена для России за грубое нарушение международного права и агрессивную политику в отношении других государств должна постоянно расти", - сказал он.

Также Парубий подчеркнул, что Украина благодарна международному сообществу за введенные санкции.