Убийство Окуевой: В Украине усилят антитеррористический режим

MIGnews.com.ua

Сотрудники Службы безопасности Украины, Национальной полиции и Государственной пограничной службы усилят антитеррористический и контрразведывательный режим в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Секретарь ведомства Александр Турчинов заявил, что целью террористических актов, направленных против журналистов, работников СБУ, Главного управления разведки, и убийства Амины Окуевой является нагнетание страх, отчаяния и неуверенности населения в том, что государственные институты способны обеспечить правопорядок и спокойствие в обществе.

"С учетом этих реальных угроз СБУ, Нацполиции и Госпогранслужбе Украины поручено усилить антитеррористический и контрразведывательный режим, пограничный контроль и охрану государственной границы с Российской Федерацией, принять меры по активизации действий по изъятию из обращения незарегистрированного оружия, эффективного противодействия вооруженной преступности, контрабанде средств поражения, боеприпасов, взрывчатых веществ и их незаконному обороту. Помощь в реализации этих мероприятий будут оказывать все силовые структуры Украины, а также, я надеюсь, ветераны АТО и все неравнодушные граждане страны", - сказал он.