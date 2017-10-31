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Убийство Окуевой: В Украине усилят антитеррористический режим
31.10.2017 18:26

Убийство Окуевой: В Украине усилят антитеррористический режим

Сотрудники Службы безопасности Украины, Национальной полиции и Государственной пограничной службы усилят антитеррористический и контрразведывательный режим в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Секретарь ведомства Александр Турчинов заявил, что целью террористических актов, направленных против журналистов, работников СБУ, Главного управления разведки, и убийства Амины Окуевой является нагнетание страх, отчаяния и неуверенности населения в том, что государственные институты способны обеспечить правопорядок и спокойствие в обществе.

"С учетом этих реальных угроз СБУ, Нацполиции и Госпогранслужбе Украины поручено усилить антитеррористический и контрразведывательный режим, пограничный контроль и охрану государственной границы с Российской Федерацией, принять меры по активизации действий по изъятию из обращения незарегистрированного оружия, эффективного противодействия вооруженной преступности, контрабанде средств поражения, боеприпасов, взрывчатых веществ и их незаконному обороту. Помощь в реализации этих мероприятий будут оказывать все силовые структуры Украины, а также, я надеюсь, ветераны АТО и все неравнодушные граждане страны", - сказал он.

Как сообщал MIGnews.com.uа, правоохранители еще не установили место, откуда был произведен обстрел автомобиля Амины Окуевой.

Теги материала: СНБО, Александр Турчинов, террористическая угроза, СБУ, Национальная полиция, ГПСУ
Новости СМИ2
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