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Аваков прокомментировал задержание своего сына
31.10.2017 18:09

Аваков прокомментировал задержание своего сына

Руководитель Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что его сын Александр и фирмы, в которых он является основателем, не получила средства из государственного бюджета Украины. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Ни мой сын, ни фирмы, в которых он учредитель, не имеют и не имели ни копейки денег из бюджета Украины. И Александр Аваков пройдет процедуру и докажет это в суде", - говорится в сообщении.

Также он уверен, что действия детективов Национального антикоррупционного бюро Украины являются попыткой давления на него.

"Личностные манипуляции, атаки и прочее не отвернут меня от принципов, на которых я стою, в том числе в рамках антикоррупционных расследований ведущихся НАБУ И САП. Считаю, что эти органы не должны быть органами подверженными влиянию политических групп и интересов. Не должны иметь политических интересов и позиций пиара. Они должны быть органом юриспруденции - в высшей степени строгости и соответствия Закону, а не применять метод натяжек и допущений, как в случае с моей семьей - в угоду чьих-то политических интересов", - добавил Аваков.

Как сообщал MIGnews.com.uа, обыски у сына министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Александра проводились в рамках дела о закупке рюкзаков для МВД.

Теги материала: Арсен Аваков, МВД, НАБУ, задержание, сын
Новости СМИ2
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