Суд Молдовы одобрил проект закона о смене названия государственного языка

MIGnews.com.ua

Руководитель Конституционного суда Молдовы Тудор Панцыру заявил о положительном заключении по законопроекту о внесении в Конституцию поправки о смене названия государственного языка. Об этом сообщает DW .

Документ, который подготовили депутаты Либерал-демократической партии Молдовы, предусматривает переименование молдавского языка на румынский. Под законопроектом поставили подписи 35 депутатов из 101.

Отмечается, что поправка в Конституцию вступит в силу в том случае, если за нее проголосует две трети депутатов. Также президент страны Игорь Додон заявил, что планирует заблокировать данный законопроект.