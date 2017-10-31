Суд Молдовы одобрил проект закона о смене названия государственного языка

Руководитель Конституционного суда Молдовы Тудор Панцыру заявил о положительном заключении по законопроекту о внесении в Конституцию поправки о смене названия государственного языка. Об этом сообщает DW.
Документ, который подготовили депутаты Либерал-демократической партии Молдовы, предусматривает переименование молдавского языка на румынский. Под законопроектом поставили подписи 35 депутатов из 101.
Отмечается, что поправка в Конституцию вступит в силу в том случае, если за нее проголосует две трети депутатов. Также президент страны Игорь Додон заявил, что планирует заблокировать данный законопроект.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, президент Молдовы Игорь Додон поддал критике образовательную реформу, которую накануне приняла Верховная Рада Украины, призвав правительство пересмотреть новую политику касательно национальных меньшинств.