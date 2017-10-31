Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Политика
Суд Молдовы одобрил проект закона о смене названия государственного языка
31.10.2017 17:15

Суд Молдовы одобрил проект закона о смене названия государственного языка

Руководитель Конституционного суда Молдовы Тудор Панцыру заявил о положительном заключении по законопроекту о внесении в Конституцию поправки о смене названия государственного языка. Об этом сообщает DW.

Документ, который подготовили депутаты Либерал-демократической партии Молдовы, предусматривает переименование молдавского языка на румынский. Под законопроектом поставили подписи 35 депутатов из 101.

Отмечается, что поправка в Конституцию вступит в силу в том случае, если за нее проголосует две трети депутатов. Также президент страны Игорь Додон заявил, что планирует заблокировать данный законопроект.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, президент Молдовы Игорь Додон поддал критике образовательную реформу, которую накануне приняла Верховная Рада Украины, призвав правительство пересмотреть новую политику касательно национальных меньшинств.

Теги материала: Молдова, язык, Конституционный суд, законопроект
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [1] всего оценили 1
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

В Испании суд отменил декларацию о независимости Каталонии
Важное
В Испании суд отменил декларацию о независимости Каталонии
Польша и Украина подписали декларацию о праве нацменьшинств на родной язык
Важное
Польша и Украина подписали декларацию о праве нацменьшинств на родной язык
В Украине появится Служба финансовых расследований
Важное
В Украине появится Служба финансовых расследований
Суд вернул Укртелеком в госсобственность
Важное
Суд вернул Укртелеком в госсобственность
Украина и Молдова согласовали план демаркации границы на 2018 год
Важное
Украина и Молдова согласовали план демаркации границы на 2018 год
Неприкосновенность депутатов: Рада направила законопроекты в Конституционный суд
Важное
Неприкосновенность депутатов: Рада направила законопроекты в Конституционный суд

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Дейдей считает, что убийство Окуевой является не последней резонансной смертью
Эксклюзив  Дейдей считает, что убийство Окуевой является не последней резонансной смертью  Видеорепортаж
31.10.2017
Лунный гороскоп на неделю 30 октября - 5 ноября
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 30 октября - 5 ноября
30.10.2017
Шкиряк: Исков от Мормиля к МВД никогда не было
Эксклюзив  Шкиряк: Исков от Мормиля к МВД никогда не было
28.10.2017
Савченко посоветовала Зеленскому баллотироваться в президенты
Эксклюзив  Савченко посоветовала Зеленскому баллотироваться в президенты
25.10.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика