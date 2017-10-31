НАБУ уже полтора года расследует дело, в рамках которого задержали сына Авакова

MIGnews.com.ua

Национальное антикоррупционное бюро Украины уже полтора года расследует дело о растрате Министерством внутренних дел государственных средств. Такое заявление в эфире телеканала NewsOne сделала пресс-секретарь НАБУ Оксана Митницкая.

"Я хочу напомнить, что уголовное производство, в рамках которого сегодня проходили следственные действия, детективы НАБУ расследуют полтора года. В рамках этого дела расследуется вероятная растрата государственных средств. Проверяются все возможные факты, которые могут свидетельствовать о растрате денег страны", - рассказала Митницкая.

При этом она подчеркнула, что не может сообщить имена всех подозреваемых.

"В рамках этого производства были проведены следственные действия и обыски по месту проживания подозреваемых. Я понимаю интерес людей, которые хотят узнать, где именно проходили обыски, но нужно понять, что действовать необходимо в рамках закона и что мы не можем разглашать персональную информацию об этих людях. Детективы не должны информировать о каждом своем действии, они поступают согласно закону. Поскольку сегодня события, связанные с этим делом, вызвали резонанс, мы решили открыть определенную информацию СМИ", - резюмировала пресс-секретарь НАБУ.