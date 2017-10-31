В Житомирской области задержали чиновника Госгеокадастра на взятке

Главный специалист отдела контроля использования и охраны земель Управления по контролю использования и охраны земель Главного управления Госгеокадастра в Житомирской области был задержан на взятке в 10 тысяч гривен. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.
В настоящее время прокуратура Житомирской области проводит уголовное производство по факту получения неправомерной выгоды чиновником по ч.3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
"Используя свое служебное положение, служащий требовал и получил от руководителя одного из городских управлений неправомерную выгоду в размере указанной суммы за не привлечение его к административной ответственности за невыполнение предписания об устранении выявленных нарушений в сфере природных ресурсов", - говорится в сообщении.
Правоохранители изъяли неправомерную выгоду. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранения чиновника от должности.
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