В Житомирской области задержали чиновника Госгеокадастра на взятке

MIGnews.com.ua

Главный специалист отдела контроля использования и охраны земель Управления по контролю использования и охраны земель Главного управления Госгеокадастра в Житомирской области был задержан на взятке в 10 тысяч гривен. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

В настоящее время прокуратура Житомирской области проводит уголовное производство по факту получения неправомерной выгоды чиновником по ч.3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

"Используя свое служебное положение, служащий требовал и получил от руководителя одного из городских управлений неправомерную выгоду в размере указанной суммы за не привлечение его к административной ответственности за невыполнение предписания об устранении выявленных нарушений в сфере природных ресурсов", - говорится в сообщении.

Правоохранители изъяли неправомерную выгоду. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранения чиновника от должности.