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Бывшего главу "Нафтогаза" задержали и арестовали в Москве
31.10.2017 16:16

Бывшего главу "Нафтогаза" задержали и арестовали в Москве

Бывший руководитель Государственного управления делами и экс-глава "Нафтогаза Украины" Игорь Бакай был задержан в российском городе Москва. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Вместе с ним задержали бухгалтера и помощника, которых отпустили из следственного изолятора во вторник, 31 октября.

Отмечается, что бывшего чиновника обвиняют в завладении финансами посторонних лиц обманным путем. На него имеется десять заявлений от обманутых, включая российского миллиардера Алишера Усманова, якобы одолжившего Бакаю 9 миллионов долларов.

Также сообщается, что в течение последнего времени экс-глава "Нафтогаза" жил в ОАЭ и Москве, постоянно занимая деньги у знакомых.

Кроме того, стало известно, что Таганский районный суд принял решение о заключении Бакая под стражу.

"По ходатайству следователя судом в отношении Бакая избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 12 ноября", - заявила пресс-секретарь суда Юлия Сухинина.

Бывшему руководителю "Нафтогаза" инкриминируют совершение преступления, которое предусмотрено ч.4 ст.159 УК РФ.

Как сообщал MIGnews.com.ua, НАК "Нафтогаз Украины" в течение девяти месяцев текущего года импортировал из Европы 7,1 миллиарда кубометров газа.

Теги материала: Нафтогаз, Бакай, задержание, арест, суд, Москва
Новости СМИ2
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