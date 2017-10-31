Бывшего главу "Нафтогаза" задержали и арестовали в Москве

MIGnews.com.ua

Бывший руководитель Государственного управления делами и экс-глава "Нафтогаза Украины" Игорь Бакай был задержан в российском городе Москва. Об этом сообщает Интерфакс-Украина .

Вместе с ним задержали бухгалтера и помощника, которых отпустили из следственного изолятора во вторник, 31 октября.

Отмечается, что бывшего чиновника обвиняют в завладении финансами посторонних лиц обманным путем. На него имеется десять заявлений от обманутых, включая российского миллиардера Алишера Усманова, якобы одолжившего Бакаю 9 миллионов долларов.

Также сообщается, что в течение последнего времени экс-глава "Нафтогаза" жил в ОАЭ и Москве, постоянно занимая деньги у знакомых.

Кроме того, стало известно, что Таганский районный суд принял решение о заключении Бакая под стражу.

"По ходатайству следователя судом в отношении Бакая избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 12 ноября", - заявила пресс-секретарь суда Юлия Сухинина.

Бывшему руководителю "Нафтогаза" инкриминируют совершение преступления, которое предусмотрено ч.4 ст.159 УК РФ.