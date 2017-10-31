В НАБУ назвали причину обысков у сына Авакова

MIGnews.com.ua

Обыски у сына министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Александра проводились в рамках дела о закупке рюкзаков для МВД. Соответствующее заявление сделали в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины.

По полученным данным, сотрудники Нацбюро по итогам обысков задержали троих человек.

"31 октября 2017 года детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП осуществили ряд обысков, в результате которых по подозрению в растрате более 14 миллионов гривен задержали троих человек: бывшего заместителя министра внутренних дел Украины, представителя фирмы-победителя тендера по поставке рюкзаков и еще одно частное лицо", - говорится в сообщении.

В НАБУ подчеркнули, что в 2015 году задержанные были причастны к закупке рюкзаков для МВД по завышенной цене. Тогда товар поставили не вовремя. Кроме того он не соответствовал требованиям МВД. В результате государство понесло 14 миллионов гривен потерь.

"Лица задержаны в порядке ст. 208 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об уведомлении им о подозрении. Правонарушение квалифицировано по ч.5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением")", - говорится в сообщении.