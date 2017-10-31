В МВД отреагировали на обыски у сына Авакова

MIGnews.com.ua

Обыски, которые детективы Национального антикоррупционного бюро Украины провели у сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра, являются элементом "гибридной войны". Соответствующее заявление сделали в пресс-службе МВД.

Согласно сообщению, действия НАБУ являются политически, а не юридически обоснованными.

"Министерство внутренних дел констатирует, что в Украине продолжается гибридная война, направленная на дискредитацию политиков и должностных лиц, которые твердо стоят на позиции реформирования и оздоровления государственных институтов, в частности правоохранительной системы", - заявили в пресс-службе.

В МВД также подчеркнули, что обыски являются новой волной информационной кампании о якобы злоупотреблениях.

"В течение всего времени работы в должности министра внутренних дел Украины, на министра, членов его семьи и ближайших коллег распространяется недостоверная информация, направленная на дискредитацию Арсена Авакова как политика и нивелирование мер, принимаемых МВД для осовременивания и оздоровления правоохранительной и судебной системы и защиты государства от российской гибридной агрессии, - говорится в заявлении. - Совершенно очевидно, что за этим стоят определенные внешние и внутренние силы, намерением которых реставрация старой коррумпированной системы "крышевание" и "договорняков". Национальное антикоррупционное бюро Украины занимается политической, а не юридической деятельностью, что является недопустимым и требует немедленной коррекции".