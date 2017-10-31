Пучдемон назвал причину своего визита в Брюссель

Бывший президент каталонского парламента Карлес Пучдемон заявил, что не собирается просить Бельгию предоставить ему политическое убежище. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Я здесь не для того, чтобы просить политическое убежище", - сказал он.
Во время пресс-конференции в Брюсселе Пучдемон отметил, что прибыл в город, так как "потому что это столица Европы" и потому, что в этом городе он может "действовать в условиях большей свободы и безопасности".
Он уточнил, что готов вернуться в Каталонии вместе со своими соратниками, если правительство Испании гарантирует проведение честного и независимого судебного процесса.
"Если испанское правительство даст нам гарантии, что в отношении всех нас, в особенности меня, будет проводиться независимый судебный процесс, то мы готовы незамедлительно вернуться в Каталонию", - подчеркнул бывший руководитель исполнительной власти Каталонии.
Также Пучдемон добавил, что он поддерживает идею участия каталонских партий в региональных выборах, которые должны состояться 21 декабря этого года.
"Мы не испуганы этим вызовом, мы согласны участвовать в выборах", - отметил он.
Бывший президент каталонского парламента считает, что данное голосование позволит ему и его сторонникам защитить собственные политические убеждения. Он указал, что чиновников Каталонии никто не заставлял становиться на чью-либо сторону в разногласиях с Мадридом.
"Мы не делали так, чтобы наши чиновники оказывались в неудобной ситуации", - сказал Пучдемон.
Напомним, что в конце прошлой недели испанские власти отправили в отставку правительство Каталонии и распустили местный парламент. После этого Пучдемон и ряд его бывших советников покинули Каталонию, отправившись в Бельгию.
Как сообщал MIGnews.com.uа, Конституционный суд Испании решил отменить декларацию о независимости автономного региона Каталония, которую местный парламент утвердил 27 октября 2017 года.