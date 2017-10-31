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Детективы НАБУ задержали сына Авакова
31.10.2017 15:25

Детективы НАБУ задержали сына Авакова

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра. Об этом сообщил бывший советник главы МВД Илья Кива в эфире одного из украинских телеканалов.

"Обыск закончен. Я знаю, что должны Александра направить в суд. Его хотят лишить свободы, чтобы иметь возможность манипулировать министром и иметь возможность давления на его решение. Александра задержали. Насколько мне известно, обыск не дал никакого результата, поэтому были изъяты телефоны и планшеты. Знаю это на 100%, потому что нахожусь на прямой связи и общаюсь", - заявил Кива.

В то же время издание Страна.ua сообщает, что уже сегодня в Соломенском суде Киева могут избрать меру пресечения для Александра Авакова.

Стоит отметить, что в здании суда находятся около 30 вооруженных человек. По некоторым данным, это "группа поддержки" Авакова. Александра в здание суда еще не привезли.

Как сообщал MIGnews.com.uа, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины пришли с обысками к сыну министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Александра.

Теги материала: НАБУ, Арсен Аваков, сын, задержание
Новости СМИ2
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