В Испании суд отменил декларацию о независимости Каталонии

Конституционный суд Испании решил отменить декларацию о независимости автономного региона Каталония, которую местный парламент утвердил 27 октября 2017 года, пишет The Independent.
По полученным данным, решение об отмене документа біло принято судом после рассмотрения декларации. Пленум суда сослался на статью 161.2 Конституции Испании.
Кроме того сообщается, что Верховный суд согласился рассмотреть обвинения в отношении бывшего руководства Каталонии, в том числе экс-главы регионального правительства Карлеса Пучдемона.
Как сообщал MIGnews.com.uа, в Каталонии парламент, который накануне распустило правительство Испании, признал это решение.
Ранее стало известно, что две каталонские партии, которые выступали за независимость региона, заявили об участии в досрочных выборах в региональный парламента 21 декабря.