В Испании суд отменил декларацию о независимости Каталонии

MIGnews.com.ua

Конституционный суд Испании решил отменить декларацию о независимости автономного региона Каталония, которую местный парламент утвердил 27 октября 2017 года, пишет The Independent .

По полученным данным, решение об отмене документа біло принято судом после рассмотрения декларации. Пленум суда сослался на статью 161.2 Конституции Испании.

Кроме того сообщается, что Верховный суд согласился рассмотреть обвинения в отношении бывшего руководства Каталонии, в том числе экс-главы регионального правительства Карлеса Пучдемона.

Как сообщал MIGnews.com.uа, в Каталонии парламент, который накануне распустило правительство Испании, признал это решение .