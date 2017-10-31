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Климкин хочет взять под контроль передвижение россиян в Украине
31.10.2017 14:34

Климкин хочет взять под контроль передвижение россиян в Украине

В Украине нужно ввести дополнительный контроль за передвижением граждан Российской Федерации по стране. Такое заявление сделал министр иностранных дел Павел Климкин, пишет УНН.

"Мы должны понимать, что находимся в состоянии войны с Россией", - отметил глава украинского внешнеполитического ведомства.

При этом он подчеркнул, что война ведется не только военными, но и подпольными методами.

"Одновременно нужно понимать, что дополнительный контроль за передвижением граждан РФ и за тем, что здесь делают российские спецслужбы, нам очень нужен", - заявил Климкин.

Он выразил мнение, что контролировать передвижение россиян можно будет с помощью биометрического визового режима.

"На это и направлено то, что будет введено с 1 января - и биометрические данные, и заявки на предыдущие поездки. А потом, конечно, нам нужно делать дальнейшие шаги. Будет ли это биометрический визовый режим, поскольку обычный визовый режим не работает и т.д., поскольку должны контролировать каждый шаг, который здесь делается с целью дискредитировать ситуацию в Украине", - сообщил глава украинского МИДа.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, сотрудники Министерства иностранных дел Украины работают над процедурой въезда российских граждан на украинскую территорию по биометрическим паспортам.

Теги материала: Павел Климкин, Украина, россияне, передвижение, контроль
Новости СМИ2
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