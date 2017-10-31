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Детективы НАБУ проводят обыски у сына Авакова
31.10.2017 14:16

Детективы НАБУ проводят обыски у сына Авакова

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины пришли с обысками к сыну министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Александра. Об этом сообщила журналист Татьяна Высоцкая на своей странице в в Facebook.

"НАБУ проводит обыск у сына министра внутренних дел Арсена Авакова - Александра", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что информацию об обысках подтвердил сам Аваков.

"Да, пришли к сыну с обысками", - цитирует главу МВД Украинская правда.

В то же время активист Алексей Гриценко сообщил, что обыски связаны с делом о закупке рюкзаков для МВД.

"Фото с места обыска в Харькове в рамках дела рюкзаков. Похоже детективам будет нужна помощь...Говорят о блокировании квартала. Наши источники говорят, что вместе с полицией еще "Восточный корпус" и "Азов", - написал Гриценко на своей странице в Facebook.

Как сообщал MIGnews.com.ua, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины провели в понедельник утром, 23 октября, обыски в Одесском городском совете.

Теги материала: НАБУ, Арсен Аваков, сын, обыск
Новости СМИ2
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