Лавров заявил о дискриминации россиян в Украине

MIGnews.com.ua

В Украине и в странах Прибалтики продолжается дискриминация российских соотечественников. Такое заявление сделал министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, сообщают РИА Новости .

"Предпринимаются попытки очернить деятельность соотечественников, внести раскол в их ряды, оторвать от России", - заявил глава российского внешнеполитического ведомства.

При этом он подчеркнул, что консульства и посольства РФ используют для защиты их прав двусторонние механизмы и потенциал различных международных организаций.

"На нашу помощь и поддержку можете всегда рассчитывать", - заверил глава российского МИДа.