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Лавров заявил о дискриминации россиян в Украине
31.10.2017 13:59

Лавров заявил о дискриминации россиян в Украине

В Украине и в странах Прибалтики продолжается дискриминация российских соотечественников. Такое заявление сделал министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, сообщают РИА Новости.

"Предпринимаются попытки очернить деятельность соотечественников, внести раскол в их ряды, оторвать от России", - заявил глава российского внешнеполитического ведомства.

При этом он подчеркнул, что консульства и посольства РФ используют для защиты их прав двусторонние механизмы и потенциал различных международных организаций.

"На нашу помощь и поддержку можете всегда рассчитывать", - заверил глава российского МИДа.

Как сообщал MIGnews.com.ua, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров утверждает, что заявления США о миротворцах на Донбассе противоречат минским переговорам. По словам главы МИД РФ, заявления американского дипломата о миротворцах являются заявлениями об оккупации Донбасса.

Теги материала: Сергей Лавров, Украина, дискриминация, россияне
Новости СМИ2
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