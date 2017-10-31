Дейдей считает, что убийство Окуевой является не последней резонансной смертью

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Народный депутат Украины Евгений Дейдей считает, что власть должна была обеспечить безопасность Амины Окуевой и Адама Осмаева. Таким образом парламентарий в эфире телеканала NewsOne прокомментировал гибель активистки.

По словам Дейдея, в последнее время Адам Осмаев был чем-то встревожен, будто чувствовал, что должно что-то произойти.

Также нардеп выразил мнение, что что следствие должно расследовать тот факт, почему пара отказалась от безопасного сопровождения, и что стало поводом для снятия охраны.

"Вот эта вся цепочка, эти три теракта, которые произошли, я считаю, что они связаны между собой. И я думаю, что это еще не последнее громкое убийство и покушение, которое мы с вами сможем увидеть. Возникает только вопрос "кто следующий?", - отметил Дейдей.