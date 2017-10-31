Геращенко: В заложниках у боевиков находится 152 человека

MIGnews.com.ua

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко провела встречу с министром Великобритании по делам Европы и Америки Аланом Данканом. Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

Во время встречи Геращенко заявила, что в руках боевиков на Донбассе остаются 154 заложника. Еще 16 человек, которых задержали за проукраинскую позицию, находятся на территории России.

"В течение работы гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы нам удалось освободить более 70 заложников, однако сейчас процесс их освобождения является заблокированным", - заявила украинский политик.