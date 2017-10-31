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Геращенко: В заложниках у боевиков находится 152 человека
31.10.2017 12:52

Геращенко: В заложниках у боевиков находится 152 человека

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко провела встречу с министром Великобритании по делам Европы и Америки Аланом Данканом. Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

Во время встречи Геращенко заявила, что в руках боевиков на Донбассе остаются 154 заложника. Еще 16 человек, которых задержали за проукраинскую позицию, находятся на территории России.

"В течение работы гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы нам удалось освободить более 70 заложников, однако сейчас процесс их освобождения является заблокированным", - заявила украинский политик.

Как сообщал MIGnews.com.uа, представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам Ирина Геращенко сообщила, что очередной раунд переговоров Трехсторонней контактной группы в Минске прошел с определенными трудностями.

Теги материала: Антон Геращенко, боевики, Донбасс, заложники
Новости СМИ2
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