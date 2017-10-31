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Горбатюк: Манафорт фигурирует в двух расследованиях ГПУ
31.10.2017 11:59

Горбатюк: Манафорт фигурирует в двух расследованиях ГПУ

Глава Департамента спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк сообщил, что расследование американских правоохранителей по делу Пола Манафорта имеет отношение к расследованиям, которые ведет ГПУ, сообщает "Громадське радіо".

"Оно укладывается в рамки тех расследований, которые мы осуществляем. Первое касается растраты средств Министерства юстиции, которые выделялись на американскую юридическую фирму для подготовки отчета по делу "Тимошенко против Украины" относительно ее незаконного ареста. Второе - в части материалов по черной бухгалтерии. Эти дела мы расследуем", - заявил Горбатюк.

При этом он подчеркнул, что Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки в течение двух лет не предоставило ответ на запрос ГПУ о допросе Манафорта по полученным от президента Виктора Януковича средствам и их использовании.

Как сообщал MIGnews.com.ua, бывшему главе избирательного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту и его деловому партнеру Рику Гейтсу предъявили обвинения по 12 пунктам. В  списке есть следующие пункты: заговор против США, заговор с целью отмывания денег, деятельность в качестве иностранного агента без необходимой регистрации.

Теги материала: ГПУ, США, расследование, Виктор Янукович, деньги
Новости СМИ2
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