Аваков решил больше не охранять "хлам" под Радой

MIGnews.com.ua

Министр внутренних дел Украины принял решение отозвать правоохранителей, которые следили за порядком под Верховной Радой, где проходит митинг. Об этом министр сообщил в своем Twitter-аккаунте.

"Тратить государственные ресурсы и охранять дальше этот "хлам" под Радой больше не намерены. Дал команду снять силы МВД по охране периметра", - отметил Аваков.

Стоит отметить, что за порядком во время проведения митинга под зданием украинского парламента следили 700 правоохранителей.