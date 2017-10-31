Аваков решил больше не охранять "хлам" под Радой

Министр внутренних дел Украины принял решение отозвать правоохранителей, которые следили за порядком под Верховной Радой, где проходит митинг. Об этом министр сообщил в своем Twitter-аккаунте.
"Тратить государственные ресурсы и охранять дальше этот "хлам" под Радой больше не намерены. Дал команду снять силы МВД по охране периметра", - отметил Аваков.
Стоит отметить, что за порядком во время проведения митинга под зданием украинского парламента следили 700 правоохранителей.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, во вторник, 17 октября, в Киеве под зданием Верховной Рады Украины началась акция протеста, организатором которой является бывший президент Грузии, экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили. Активисты требуют от нынешней власти создания Антикоррупционного суда, отмены депутатской неприкосновенности и изменить систему выборов в Украине (сделать открытыми избирательные списки).