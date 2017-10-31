Убийство Амины Окуевой: у следствия есть две основные версии

MIGnews.com.ua

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что следствие рассматривает две версии убийства лейтенанта Вооруженных сил Украины Амины Окуевой.

"Основных версий две - это действия российских спецслужб, убийство с целью дестабилизации общественно-политической ситуации, создание атмосферы террора и ужаса в Украине. А вторая - это действия лиц, находящихся на территории чеченской республики, это месть Адаму за то, что он пошел против Рамзана Кадырова и его окружения", - рассказал Геращенко в эфире одного из украинских телеканалов.

При этом он подчеркнул. что правоохранители будут рассматривать и другие версии.

"Судя по всему, боевиков было двое: один ждал на повороте с Одесской трассы и давал сигнал второму, который засел в кустах с оружием", - отметил Геращенко.