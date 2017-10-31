Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Политика
Убийство Амины Окуевой: у следствия есть две основные версии
31.10.2017 10:59

Убийство Амины Окуевой: у следствия есть две основные версии

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что следствие рассматривает две версии убийства лейтенанта Вооруженных сил Украины Амины Окуевой.

"Основных версий две - это действия российских спецслужб, убийство с целью дестабилизации общественно-политической ситуации, создание атмосферы террора и ужаса в Украине. А вторая - это действия лиц, находящихся на территории чеченской республики, это месть Адаму за то, что он пошел против Рамзана Кадырова и его окружения", - рассказал Геращенко в эфире одного из украинских телеканалов.

При этом он подчеркнул. что правоохранители будут рассматривать и другие версии.

"Судя по всему, боевиков было двое: один ждал на повороте с Одесской трассы и давал сигнал второму, который засел в кустах с оружием", - отметил Геращенко.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, народный депутат Украины Игорь Мосийчук заявил, что покушение на него и ветеранов АТО Амину Окуеву и Адама Осмаева было совершено одной и той же группой террористов-кадыровцев.

Теги материала: Антон Геращенко, следствие, Окуева, убийство
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [2] всего оценили 2
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Дейдей считает, что убийство Окуевой является не последней резонансной смертью
Важное
Эксклюзив  Дейдей считает, что убийство Окуевой является не последней резонансной смертью  Видеорепортаж
Геращенко: В заложниках у боевиков находится 152 человека
Важное
Геращенко: В заложниках у боевиков находится 152 человека
Геращенко назвал основную версию покушения на нардепа Мосийчука
Важное
Геращенко назвал основную версию покушения на нардепа Мосийчука
Геращенко раскрыл детали расследования взрыва возле телеканала "Эспрессо"
Важное
Геращенко раскрыл детали расследования взрыва возле телеканала "Эспрессо"
Следствие рассматривает три версии по делу покушения на Игоря Мосийчука
Важное
Следствие рассматривает три версии по делу покушения на Игоря Мосийчука
У Полторака подтвердили проведение следственных действий в отношении замминистра обороны
Важное
У Полторака подтвердили проведение следственных действий в отношении замминистра обороны

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Дейдей считает, что убийство Окуевой является не последней резонансной смертью
Эксклюзив  Дейдей считает, что убийство Окуевой является не последней резонансной смертью  Видеорепортаж
31.10.2017
Лунный гороскоп на неделю 30 октября - 5 ноября
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 30 октября - 5 ноября
30.10.2017
Шкиряк: Исков от Мормиля к МВД никогда не было
Эксклюзив  Шкиряк: Исков от Мормиля к МВД никогда не было
28.10.2017
Савченко посоветовала Зеленскому баллотироваться в президенты
Эксклюзив  Савченко посоветовала Зеленскому баллотироваться в президенты
25.10.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика