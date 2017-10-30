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Президент подписал закон, повышающий качество финотчетности в Украине до уровня ЕС
30.10.2017 20:58

Президент подписал закон, повышающий качество финотчетности в Украине до уровня ЕС

Президент Украины Петр Порошенко в понедельник, 30 октября, подписал закон "О внесении изменений в Закон Украины "Про бухгалтерский учет и финансовую отчетность в Украине" относительно усовершенствования некоторых положений". Об этом сообщила пресс-служба президента страны.

"Реализация норм Закона позволит повысить уровень качества финансовой отчетности в Украине и обеспечить выполнение обязательств Украины в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом", - отметили в пресс-службе.

Так, согласно документу, в стране будут усовершенствованы общие требования,  порядок предоставления и обнародования финансовой отчетности, а нормы национального законодательства по бухгалтерскому учету приводятся в соответствие с положениями законодательства ЕвроСоюза.

Стоит отметить, что в общем подписанный закон вступит в силу 1 января следующего года. Однако специальные пункты, которые касаются финансовой отчетности за год с аудиторским заключением на веб-странице крупных предприятий и других финансовых учреждений микро- и малых предприятий вступят в силу лишь 1 января 2019 года.

Как сообщал MIGnews.com.uа, Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины" относительно повышения пенсий. Закон системно связан с законом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины" относительно повышения пенсий, принятым 3 октября. 

Теги материала: Петр Порошенко, Порошенко, президент, закон, отчет, отчетность
Новости СМИ2
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