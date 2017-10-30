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Арест Манафорта: один из соратников сознался в неправдивых показаниях
30.10.2017 19:51

Арест Манафорта: один из соратников сознался в неправдивых показаниях

Признание бывшего главы предвыборного штаба президента Соединенных Штатов Америки Пола Манафорта - главное скандальное политические событие дня, ФБР предъявило ему и его бывшему партнеру Рику Гетсу обвинения по 12 статьям, после чего началось активное расследование, которое дало первые результаты, передает Интерфакс-Украина.

Сообщается, что экс-советник предвыборного штаба Дональда Трампа Джордж Пападопулус сделал заявление, во время которого сообщил, что лал ФБР неправдивые показания во время расследования по делу предполагаемого сговора предвыборного штаба Трампа с Российской Федерацией. Документы, которые ФБР опубликовало в понедельник, 30 октября, говорят, что Пападопулус сделал признание еще ранее в октябре текущего года.

Так, один из экс-советников был обвинен во вранье следователям о своих разговорах с неким иностранцем, который рассказал ему, будто у России есть "тысячи" электронных писем с компроматом на главного конкурента Трампа в президентской гонке кандидата от демократов Хиллари Клинтон.

При этом изначально Дападопулус сообщал следователям, что эти разговоры происходили до его участия в предвыборной кампании Дональда Трампа.

Как сообщал MIGnews.com.ua, бывшему главе избирательного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту и его деловому партнеру Рику Гейтсу предъявили обвинения по 12 пунктам. В  списке есть следующие пункты: заговор против США, заговор с целью отмывания денег, деятельность в качестве иностранного агента без необходимой регистрации.

Теги материала: Дональд Трамп, Трамп, выборы, штаб, Россия, признание
Новости СМИ2
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