Арест Манафорта: один из соратников сознался в неправдивых показаниях

MIGnews.com.ua

Признание бывшего главы предвыборного штаба президента Соединенных Штатов Америки Пола Манафорта - главное скандальное политические событие дня, ФБР предъявило ему и его бывшему партнеру Рику Гетсу обвинения по 12 статьям, после чего началось активное расследование, которое дало первые результаты, передает Интерфакс-Украина .

Сообщается, что экс-советник предвыборного штаба Дональда Трампа Джордж Пападопулус сделал заявление, во время которого сообщил, что лал ФБР неправдивые показания во время расследования по делу предполагаемого сговора предвыборного штаба Трампа с Российской Федерацией. Документы, которые ФБР опубликовало в понедельник, 30 октября, говорят, что Пападопулус сделал признание еще ранее в октябре текущего года.

Так, один из экс-советников был обвинен во вранье следователям о своих разговорах с неким иностранцем, который рассказал ему, будто у России есть "тысячи" электронных писем с компроматом на главного конкурента Трампа в президентской гонке кандидата от демократов Хиллари Клинтон.

При этом изначально Дападопулус сообщал следователям, что эти разговоры происходили до его участия в предвыборной кампании Дональда Трампа.