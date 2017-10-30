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Испания выступает за сохранение антироссийских санкций
30.10.2017 18:17

Испания выступает за сохранение антироссийских санкций

Европейский союз должен сохранять санкции в отношении Российской Федерации. Такое заявление сделал министр иностранных дел Испании Альфонсо Мариа Дастис Кеседо во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко.

"Министр иностранных дел Испании подчеркнул, что его страна полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Была отмечена необходимость сохранения существующего режима санкций ЕС в отношении России до прекращения российской агрессии против Украины и восстановления территориальной целостности и суверенитета", - сообщили в пресс-службе главы украинского государства.

Президент Украины, в свою очередь, подчеркнул, что официальный Киев поддерживает территориальную целостность Испании в контексте референдума в Каталонии и объявлении независимости.

Стороны также обсудили углубление взаимодействия между Украиной и Испанией в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Дастис заверил, что Испания будет продолжать содействовать Украине в реализации ее евроинтеграционных стремлений.

Как сообщал MIGnews.com.uа, министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис заявил о поддержке евроинтеграционных устремлений Украины.

Теги материала: Испания, Евросоюз, Россия, санкции, Украина, МИД, Петр Порошенко
Новости СМИ2
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