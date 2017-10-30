Волкер: Боевики не будут участвовать в переговорах по миротворцам на Донбассе

MIGnews.com.ua

Представители незаконных вооруженных формирований не должны участвовать в переговорах по развертыванию миротворческой миссии на Донбассе. Такое заявление сделал специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью Hromadske .

"Думаю, по этому вопросу все решено: Минские соглашения - между Россией, Украиной и ОБСЕ. Идея заключается в том, чтобы восстановить контроль Украины над этими территориями, провести там выборы. Поэтому так называемым "республикам" здесь не место", - подчеркнул Волкер.

При этом он отметил, что вопрос размещения миротворцев на Донбассе является вопросом политической свободы.

"В Минске есть все необходимые составляющие. Его просто не выполняют. Это вопрос политической воли, который обусловлен отсутствием доверия. Мы надеемся создать эту свободу", - заявил Волкер.