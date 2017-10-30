Трамп отреагировал на обвинения против Манафорта

MIGnews.com.ua

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп прокомментировал задержание бывшего главы его избирательного штаба Пола Манафорта.

В частности, в своем Twitter-аккаунте глава американского государства написал: "Извините, но это было годы назад, до того, как Пол Манафорт стал частью кампании Трампа".

При этом американский президент поинтересовался, почему никто не следит за деятельностью "бесчестной" Хиллари Клинтон.

Кроме того Трамп подчеркнул, что между его штабом и Россией "не было сговора".