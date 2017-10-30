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Две каталонские партии уже заявили об участии в досрочных выборах
30.10.2017 16:59

Две каталонские партии уже заявили об участии в досрочных выборах

В Каталонии две партии, которые выступали за независимость региона, заявили об участии в досрочных выборах в региональный парламента 21 декабря, пишет Reuters.

По полученным данным, в выборах уже точно будут участвовать Европейская демократическая партия Каталонии и Левая республиканская партия Каталонии.

Спикер партии ERC Серджи Сабриа заявил, что участие в выборах является возможностью  консолидировать республику.

"Они назначили незаконные выборы, ловушку. Однако, мы не боимся избирательных урн", - заявил Сабриа.

В то же время представитель Европейской демократической партии Марта Паскаль отметила: "До встречи на выборах, господин Рахой. Мы не боимся идти на выборы. Мы будем искать формулу для тех, кто защищает не только свободу, но и самоуправление".

Пока что неизвестно, пойдут ли партии на выборы отдельно, либо же создадут коалицию.

Как сообщал MIGnews.com.uа, в Каталонии парламент, который накануне распустило правительство Испании, признал это решение.

Теги материала: Испания, Каталония, выборы
Новости СМИ2
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