Две каталонские партии уже заявили об участии в досрочных выборах

MIGnews.com.ua

В Каталонии две партии, которые выступали за независимость региона, заявили об участии в досрочных выборах в региональный парламента 21 декабря, пишет Reuters .

По полученным данным, в выборах уже точно будут участвовать Европейская демократическая партия Каталонии и Левая республиканская партия Каталонии.

Спикер партии ERC Серджи Сабриа заявил, что участие в выборах является возможностью консолидировать республику.

"Они назначили незаконные выборы, ловушку. Однако, мы не боимся избирательных урн", - заявил Сабриа.

В то же время представитель Европейской демократической партии Марта Паскаль отметила: "До встречи на выборах, господин Рахой. Мы не боимся идти на выборы. Мы будем искать формулу для тех, кто защищает не только свободу, но и самоуправление".

Пока что неизвестно, пойдут ли партии на выборы отдельно, либо же создадут коалицию.