Манафорту предъявлено обвинение по 12 пунктам

MIGnews.com.ua

Бывшему главе избирательного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту и его деловому партнеру Рику Гейтсу предъявили обвинения по 12 пунктам. Об этом сообщили министерстве юстиции США.

По полученным данным, в списке есть следующие пункты: заговор против США, заговор с целью отмывания денег, деятельность в качестве иностранного агента без необходимой регистрации и непредоставление отчетов о счетах в зарубежных банках.

Стоит отметить, что значительная часть обвинения связана с деятельностью Манафорта в Украине. В частности, он скрыл от властей США, что работал на украинскую политическую партию "Партия регионов" и полученную за нее оплату.

При этом отмечается, что за свою работу в Украине Манафорт и Гейтс получили десятки миллионов долларов. Однако не уплатили налоги с этих денег.

Кроме того сообщается, что с 2006 по крайней мере 2016 год Манафорт и его партнер отмывали деньги через "десятки американских и иностранных юридических лиц". В обвинительном заключении также говорится, что Манафорт участвовал в лоббистской деятельности в США в интересах властей Украины при Януковиче.