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Мосийчук утверждает, что за ним следили в день покушения
30.10.2017 15:59

Мосийчук утверждает, что за ним следили в день покушения

Народный депутат Игорь Мосийчук заявил, что в день покушения на него, произошедшего 25 октября, за ним следили с самого утра. Об этом парламентарий сообщил во время пресс-конференции, которую транслировал телеканал NewsOne.

"Я хочу сказать, что элементы наблюдения за мной были, были с самого утра", - сообщил нардеп.

При этом он подчеркнул, что версия с покушением на капитана полиции ложная, а придумали ее для того, чтобы отвести следствие на ложный путь. В доказательство этому Мосийчук напомнил, что взрывное устройство в мопед заложили за 10 минут до окончания эфира, в котором он принимал участие.

Мосийчук рассказал, что сейчас к нему применяются меры безопасности, и что сейчас он не может ходить, однако старается.

Как сообщал MIGnews.com.ua, народный депутат Украины Игорь Мосийчук заявил о существовании трех версий покушения на него.

Теги материала: Игорь Мосийчук, покушение, слежка
Новости СМИ2
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