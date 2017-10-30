Пол Манафорт сдался ФБР

Глава избирательного штаба президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа Пол Манафорт сдался властям, пишет The New York Times.
По полученным данным, Манафорт уже прибыл в здание ФБР, его сопровождает адвокат. Они должны встретиться со специальном прокурором Министерства юстиции Робертом Мюллером.
Ожидается, что обвинения предъявят не только Манафорту, но и его деловому партнеру Рику Гейтсу. Он является протеже Манафортаа такж его младшим партнером. Его имя фигурирует в документах, связанных с компаниями, которые фирма Манафорта создавала на Кипре, для получения платежей от политиков и бизнесменов из Восточной Европы.
Адвокат Дональда Трампа Тай Кобб не сомневается, что Манафорт будет предлагать информацию о президенте в обмен на сделку со следствием. В то же время близкий к Манафорт источник утверждает, что ему нечего предложить, чтобы помочь прокурорам открыть дело против Дональда Трампа.
Стоит отметить, что Манафорта предъявили обвинения по делу о вмешательстве России в президентские выборы в США.
Как сообщал MIGnrews.com.ua ранее, в США главу избирательного штаба президента Дональда Трампа Пола Манафорта подозревают в отмывании денег для правительства Украины времен Виктора Януковича.