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Пол Манафорт сдался ФБР
30.10.2017 15:29

Пол Манафорт сдался ФБР

Глава избирательного штаба президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа Пол Манафорт сдался властям, пишет The New York Times.

По полученным данным, Манафорт уже прибыл в здание ФБР, его сопровождает адвокат. Они должны встретиться со специальном прокурором Министерства юстиции Робертом Мюллером.

Ожидается, что обвинения предъявят не только Манафорту, но и его деловому партнеру Рику Гейтсу. Он является протеже Манафортаа такж его младшим партнером. Его имя фигурирует в документах, связанных с компаниями, которые фирма Манафорта создавала на Кипре, для получения платежей от политиков и бизнесменов из Восточной Европы.

Адвокат Дональда Трампа Тай Кобб не сомневается, что Манафорт будет предлагать информацию о президенте в обмен на сделку со следствием. В то же время близкий к Манафорт источник утверждает, что ему нечего предложить, чтобы помочь прокурорам открыть дело против Дональда Трампа.

Стоит отметить, что Манафорта предъявили обвинения по делу о вмешательстве России в президентские выборы в США.

Как сообщал MIGnrews.com.ua ранее, в США главу избирательного штаба президента Дональда Трампа Пола Манафорта подозревают в отмывании денег для правительства Украины времен Виктора Януковича.

Теги материала: ФБР, США, Дональд Трамп
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