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Мосийчук назвал три основные версии покушения на него
30.10.2017 14:59

Мосийчук назвал три основные версии покушения на него

Народный депутат Украины Игорь Мосийчук заявил о существовании трех версий покушения на него. Об этом он рассказал на пресс-конференции, пишет РБК-Украина.

"Существует три версии покушения на меня. За заказом моего убийства стоят российские спецслужбы. Мои помощники готовят обращение по поводу двойного преступления. Считаю, что во вторник заседание (Верховной Рады, - ред.) должно начаться с создания временной следственной группы относительно покушения на жизнь Игоря Мосийчука", - заявил нардеп.

Вместе с тем политик заверил, что версия о покушении на убийство другого человека ошибочна.

"О состоянии моего здоровья расскажет директор института. Я хочу, чтобы было учтено несколько вещей: выдуманную историю, что покушение было на убийство другого человека, чтобы вывести следствие на ложный путь. Взрывное устройство в машине было размещено за 10 минут до моего выхода. Своей жизнью обязан своему охраннику Руслану Кушниру", - заявил Мосийчук.

Как сообщал MIGnews.com.ua, народный депутат Украины Игорь Мосийчук дал показания сотрудникам Службы безопасности по теракту возле телеканала "Эспрессо" в Киеве, который произошел 25 октября.

Теги материала: Игорь Мосийчук, покушение, версии, временная следственная комиссия
Новости СМИ2
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