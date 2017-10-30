Мосийчук назвал три основные версии покушения на него

MIGnews.com.ua

Народный депутат Украины Игорь Мосийчук заявил о существовании трех версий покушения на него. Об этом он рассказал на пресс-конференции, пишет РБК-Украина .

"Существует три версии покушения на меня. За заказом моего убийства стоят российские спецслужбы. Мои помощники готовят обращение по поводу двойного преступления. Считаю, что во вторник заседание (Верховной Рады, - ред.) должно начаться с создания временной следственной группы относительно покушения на жизнь Игоря Мосийчука", - заявил нардеп.

Вместе с тем политик заверил, что версия о покушении на убийство другого человека ошибочна.

"О состоянии моего здоровья расскажет директор института. Я хочу, чтобы было учтено несколько вещей: выдуманную историю, что покушение было на убийство другого человека, чтобы вывести следствие на ложный путь. Взрывное устройство в машине было размещено за 10 минут до моего выхода. Своей жизнью обязан своему охраннику Руслану Кушниру", - заявил Мосийчук.