Порошенко подписал закон о повышении пенсий

MIGnews.com.ua

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины" относительно повышения пенсий. Об этом сообщили в пресс-службе украинского президента.

По полученным данным, закон уточняет перечень расходов, осуществляемых на социальную защиту и социальное обеспечение граждан из Государственного бюджета Украины и местных бюджетов.

Также закон системно связан с законом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины" относительно повышения пенсий, принятым 3 октября. Реализация его норм позволит определить источники финансового обеспечения отдельных социальных выплат и разграничить указанные расходы между бюджетами.

Стоит отметить, что эти законы одновременно вступают в силу.