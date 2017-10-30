Порошенко подписал закон о повышении пенсий

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины" относительно повышения пенсий. Об этом сообщили в пресс-службе украинского президента.
По полученным данным, закон уточняет перечень расходов, осуществляемых на социальную защиту и социальное обеспечение граждан из Государственного бюджета Украины и местных бюджетов.
Также закон системно связан с законом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины" относительно повышения пенсий, принятым 3 октября. Реализация его норм позволит определить источники финансового обеспечения отдельных социальных выплат и разграничить указанные расходы между бюджетами.
Стоит отметить, что эти законы одновременно вступают в силу.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что индексация пенсий в Украине начнется в 2019 году.