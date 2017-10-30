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Климкин: Перед Украиной и Испанией стоят общие вызовы
30.10.2017 12:59

Климкин: Перед Украиной и Испанией стоят общие вызовы

Между событиями, происходящими на востоке Украины и в испанской Каталонии нет никаких параллелей. Такое заявление сделал министр иностранных дел Павел Климкин, пишет РБК-Украина.

"Здесь по определению нельзя проводить никаких параллелей. Представьте, чтобы сейчас в Каталонии были две тысячи российских танков и бронированных машин, тысячи российских регулярных войск, десятки тысяч российских наемников и все это финансировалось и непосредственно руководствовалось бы Россией", - заявил глава украинского внешнеполитического ведомства.

При этом он подчеркнул, что в этом смысле в Украине нет сепаратизма, однако присутствует российская агрессия. Вместе с тем Климкин выразил мнение, что перед Украиной и Испанией стоят общие вызовы.

Как сообщал MIGnews.com.uа, министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис заявил, что отстраненный лидер Каталонии Карлес Пучдемон может участвовать в выборах в декабре.

Теги материала: Павел Климкин, МИД, Каталония, Донбасс
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