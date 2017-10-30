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Волкер назвал условия для ввода миротворцев на Донбасс
30.10.2017 09:59

Волкер назвал условия для ввода миротворцев на Донбасс

Специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер заявил, что для начала работы миротворческой миссии ООН на Донбассе Россия должна вывести оттуда свои войска. Об этом он рассказал в в интервью Громадському.

По словам американского политика, Украина должна координировать все свои шаги в зоне конфликта с ООН.

Кроме того, Волкер подчеркнул, что в настоящее время решается вопрос о мандате миссии, ее численности и составе.

"Невозможно перейти к другим вещам, если вопросы безопасности не закрыты", - отметил спецпредставитель США.

При этом он подчеркнул, что если миссию создадут, то она будет выполнять три основные задачи.

"Полностью контролировать всю зону конфликта, а не только линии соприкосновения и свободное передвижение по ней; мониторить хранение тяжелого вооружения - так, чтобы оно находилось в одном месте и не размещалось еще где-то. И третье - контролировать российско-украинскую границу", - заявил Волкер.

По его мнению, выполнение всех этих условий находится исключительно в плоскости политической воли.

"Минск" не выполняется из-за нехватки политической воли, что продиктовано отсутствием доверия. Мы надеемся создать эту политическую волю", - отметил американский политик.

Как сообщал MIGnews.com.ua, спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер во время своего визита в Киев сообщил, что Соединенные Штаты Америки "активно рассматривают" возможность поставки летального оборонительного оружия Украине.

Теги материала: Курт Волкер, Донбасс
Новости СМИ2
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