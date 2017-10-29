Российское правительство назвало условие переговоров с Украиной по "долгу Януковича"

MIGnews.com.ua

Министерство финансов России назвало главное условие, при котором будут проведены переговоры с Украиной по так называемому "долгу Януковича". Основное условие озвучил глава Министерства финансов Российской Федерации Антон Силуанов, пишут РИА-Новости .

"Такие переговоры мы ведем. Уверен, что предложения по выполнению Украиной своих обязательств будут найдены", - сказал министр.

Силуанов отметил, что основное условие переговоров с Украиной относительно долга на сумму в 3 миллиарда долларов - возвращение суммы в полном объеме, он также добавил, что Россия готова к переговорам. Также официальная Москва ожидает, что условия выплаты будут лучше, чем у коммерческих кредиторов.

Стоит отметить, что правительство России требует, чтобы Украина вернула 3 миллиарда долларов за обязательства по еврооблигациям, которые не были исполнены. Решение Высокого суда по этому делу будет озвучено в январе следующего года во время заседания по апелляции Украины.