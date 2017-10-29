Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Политика
Собчак: Сталин однозначно кровавый палач и преступник
29.10.2017 15:54

Собчак: Сталин однозначно кровавый палач и преступник  Фоторепортаж

Сталин - враг русского, украинского, белорусского, литовского, грузинского любого народа, который населял страну во времена правления. Такое мнение высказала российская телеведущая, активистка Ксения Собчак, написав об этом на своей странице в социальной сети Instagram.

В сообщении Ксении говорится, что в данное время стало принято говорить о неоднозначности времени Сталина. Говоря, что были "перегибы", однако без этих "перегибов" страна не выиграла бы войну, не построила бы Днепрогэс, не сделала бы ядерное оружие. Якобы без этих "перегибов" бы люди не полетели в космос. Сталин принял РФ в лаптях, а оставил с атомной бомбой.

"Это все даже не глупость. Это гнусность. Из-за Сталина народы Советского Союза пережили такое испытание, которого не переживал больше в 20 веке никто. Вот буквально никто. 2 249 728 человек только по официальным данным, данным, с которыми соглашается даже липовый историк Мединский, были уничтожены в сталинских лагерях", - сказано в посте Собчак.

Кроме того, женщина подчеркнула, что более, чем 2 миллиона человек погибли лишь благодаря статье про измену родине, а также благодаря иным статьям, а среди погибших были и дети, и женщины, и мужчины. Также она напомнила о миллионах людей, которые были уничтожены во время гражданской войны и умерли из-за голода во времена коллективизации.

"Ни один человек не совершал со своим народом такого преступления, какое совершил Сталин. И тут нет ничего неоднозначного. Сталин однозначно кровавый палач и преступник. Он однозначно враг русского, украинского, белорусского, литовского, грузинского любого народа, населявшего ту страну. Он сделал все, чтобы отбросить страну на столетие назад. Сталин выстроил систему, которую не удалось здесь сломать ни Горбачеву, ни Ельцину. Систему, где вся власть принадлежит не народу, ни даже каким-то элитам, а просто спецслужбам. Эту систему нам еще предстоит сломать. Сталин уничтожал не просто людей. Он уничтожал самых лучших, самых умных, самых смелых людей. Это, по сути, полномасштабный геноцид русского народа. Сталин уничтожил русский мир, который нам так и не удалось восстановить. Ничего неоднозначного в Сталине нет", - поделилась своим мнением с подписчиками активистка.

Собчак утверждает, что все мы являемся детьми жертв и детьми плачей, а также детьми тех, кому удалось избежать подобных участей и принять все как есть.

"Мы обязаны осудить Сталина, осудить то время. Посмотрите, вспомните, как только мы пытались осуждать его, страна двигалась вперед. Как только начинались разговоры о неоднозначности, все скатывалось в застой и контрреформы", - подытожила Ксения.

Как сообщал MIGnews.com.uа, российская телеведущая Ксения Собчак, которая ранее заявила о намерении принять участие в президентских выборах в РФ в 2018 году, считает, что в Крыму нужно провести новый независимый референдум.  

Теги материала: Ксения Собчак, телеведущая, Иосиф Сталин, мнение, СССР
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [72] всего оценили 11
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

В Кремле отреагировали на слова Собчак об "украинском Крыме"
Важное
В Кремле отреагировали на слова Собчак об "украинском Крыме"
В Госдуме прокомментировали слова Собчак об "украинском Крыме"
Важное
В Госдуме прокомментировали слова Собчак об "украинском Крыме"
Собчак назвала Крым украинским
Важное
Собчак назвала Крым украинским
Ксения Собчак намерена стать президентом РФ, поскольку она "против всех"
Важное
Ксения Собчак намерена стать президентом РФ, поскольку она "против всех"  Видеорепортаж
Саакашвили зарабатывал ₴50 тыс. в месяц за ведение программы на канале ZIK
Важное
Саакашвили зарабатывал ₴50 тыс. в месяц за ведение программы на канале ZIK
Аваков предложил поторопиться желающим получить паспорт РФ
Важное
Аваков предложил поторопиться желающим получить паспорт РФ

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Шкиряк: Исков от Мормиля к МВД никогда не было
Эксклюзив  Шкиряк: Исков от Мормиля к МВД никогда не было
28.10.2017
Савченко посоветовала Зеленскому баллотироваться в президенты
Эксклюзив  Савченко посоветовала Зеленскому баллотироваться в президенты
25.10.2017
Глава Закарпатской ОГА заявил, что у митинга под ВРУ нет перспектив
Эксклюзив  Глава Закарпатской ОГА заявил, что у митинга под ВРУ нет перспектив
24.10.2017
Литвин считает, что из-за закона о реинтеграции Донбасса в зоне АТО обострится ситуация
Эксклюзив  Литвин считает, что из-за закона о реинтеграции Донбасса в зоне АТО обострится ситуация
23.10.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика