Собчак: Сталин однозначно кровавый палач и преступник

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Сталин - враг русского, украинского, белорусского, литовского, грузинского любого народа, который населял страну во времена правления. Такое мнение высказала российская телеведущая, активистка Ксения Собчак, написав об этом на своей странице в социальной сети Instagram.

В сообщении Ксении говорится, что в данное время стало принято говорить о неоднозначности времени Сталина. Говоря, что были "перегибы", однако без этих "перегибов" страна не выиграла бы войну, не построила бы Днепрогэс, не сделала бы ядерное оружие. Якобы без этих "перегибов" бы люди не полетели в космос. Сталин принял РФ в лаптях, а оставил с атомной бомбой.

"Это все даже не глупость. Это гнусность. Из-за Сталина народы Советского Союза пережили такое испытание, которого не переживал больше в 20 веке никто. Вот буквально никто. 2 249 728 человек только по официальным данным, данным, с которыми соглашается даже липовый историк Мединский, были уничтожены в сталинских лагерях", - сказано в посте Собчак.

Кроме того, женщина подчеркнула, что более, чем 2 миллиона человек погибли лишь благодаря статье про измену родине, а также благодаря иным статьям, а среди погибших были и дети, и женщины, и мужчины. Также она напомнила о миллионах людей, которые были уничтожены во время гражданской войны и умерли из-за голода во времена коллективизации.

"Ни один человек не совершал со своим народом такого преступления, какое совершил Сталин. И тут нет ничего неоднозначного. Сталин однозначно кровавый палач и преступник. Он однозначно враг русского, украинского, белорусского, литовского, грузинского любого народа, населявшего ту страну. Он сделал все, чтобы отбросить страну на столетие назад. Сталин выстроил систему, которую не удалось здесь сломать ни Горбачеву, ни Ельцину. Систему, где вся власть принадлежит не народу, ни даже каким-то элитам, а просто спецслужбам. Эту систему нам еще предстоит сломать. Сталин уничтожал не просто людей. Он уничтожал самых лучших, самых умных, самых смелых людей. Это, по сути, полномасштабный геноцид русского народа. Сталин уничтожил русский мир, который нам так и не удалось восстановить. Ничего неоднозначного в Сталине нет", - поделилась своим мнением с подписчиками активистка.

Собчак утверждает, что все мы являемся детьми жертв и детьми плачей, а также детьми тех, кому удалось избежать подобных участей и принять все как есть.

"Мы обязаны осудить Сталина, осудить то время. Посмотрите, вспомните, как только мы пытались осуждать его, страна двигалась вперед. Как только начинались разговоры о неоднозначности, все скатывалось в застой и контрреформы", - подытожила Ксения.