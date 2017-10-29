Столтенберг сообщил, что страны НАТО находятся под угрозой поражения от ракет КНДР

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил перед началом своего визита в Японию, что Северокорейские ракеты способны достичь Европы, под угрозой поражения находятся страны НАТО, передает Yomiuri.
"Мы признаем, что Европа находится в зоне досягаемости северокорейских ракет. Страны НАТО уже находятся под угрозой", - сообщил генсек.
Также он заверил, что члены альянса готовы ответить на угрозу мерами сдерживания.
"НАТО может принять решение об атаке в ответ", - подчеркнул Столтенберг.
В то же время он заявил, что выступает за экономические санкции в качестве меры давления на режим в Пхеньяне.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Северной Корее прошли учебные эвакуации с целью "подготовки к войне".