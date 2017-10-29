Волкер: США активно рассматривают поставку летального оружия в Украину

MIGnews.com.ua

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер во время своего визита в Киев сообщил, что Соединенные Штаты Америки "активно рассматривают" возможность поставки летального оборонительного оружия Украине, передает DW.

По мнению Волкера, поставки оружия Украине не должно было быть спорным вопросом.

"Никто не беспокоится, когда кто-то защищается, если только это не агрессор, поэтому этот вопрос не должен был быть таким контроверсийным", - отметил он.

Известно, против возможности поставки американского оружия Киеву резко выступает Москва.

В ходе визита в Киев спецпредставитель Госдепа США провел переговоры с президентом Украины Петром Порошенко, председателем Верховной Рады Андреем Парубием и с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.