Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Политика
Волкер: США активно рассматривают поставку летального оружия в Украину
29.10.2017 08:59

Волкер: США активно рассматривают поставку летального оружия в Украину

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер во время своего визита в Киев сообщил, что Соединенные Штаты Америки "активно рассматривают" возможность поставки летального оборонительного оружия Украине, передает DW.

По мнению Волкера, поставки оружия Украине не должно было быть спорным вопросом.

"Никто не беспокоится, когда кто-то защищается, если только это не агрессор, поэтому этот вопрос не должен был быть таким контроверсийным", - отметил он.

Известно, против возможности поставки американского оружия Киеву резко выступает Москва.

В ходе визита в Киев спецпредставитель Госдепа США провел переговоры с президентом Украины Петром Порошенко, председателем Верховной Рады Андреем Парубием и с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.

Как сообщал MIGnews.com.ua, спецпредставитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер встретился с лидерами Меджлиса Ильми Умеровым, Ахтемом Чийгозом и Мустафой Джемилевым.

Теги материала: США, Курт Волкер, оружие, Украина
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [201] всего оценили 21
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Волкер встретился с Умеровым, Чийгозом и Джемилевым, чтобы обсудить статус Крыма
Важное
Волкер встретился с Умеровым, Чийгозом и Джемилевым, чтобы обсудить статус Крыма
США и Украина утвердили сотрудничество в сфере науки и технологий
Важное
США и Украина утвердили сотрудничество в сфере науки и технологий
Глава Пентагона в очередной раз пригрозил КНДР
Важное
Глава Пентагона в очередной раз пригрозил КНДР
Пять ведущих стран мира отреагировали на провозглашение независимости Каталонии
Важное
Пять ведущих стран мира отреагировали на провозглашение независимости Каталонии
Стало известно, что обсуждали Порошенко и Волкер во время встречи
Важное
Стало известно, что обсуждали Порошенко и Волкер во время встречи
США ужесточили проверки для беженцев из 11 стран
Важное
США ужесточили проверки для беженцев из 11 стран

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Шкиряк: Исков от Мормиля к МВД никогда не было
Эксклюзив  Шкиряк: Исков от Мормиля к МВД никогда не было
28.10.2017
Савченко посоветовала Зеленскому баллотироваться в президенты
Эксклюзив  Савченко посоветовала Зеленскому баллотироваться в президенты
25.10.2017
Глава Закарпатской ОГА заявил, что у митинга под ВРУ нет перспектив
Эксклюзив  Глава Закарпатской ОГА заявил, что у митинга под ВРУ нет перспектив
24.10.2017
Литвин считает, что из-за закона о реинтеграции Донбасса в зоне АТО обострится ситуация
Эксклюзив  Литвин считает, что из-за закона о реинтеграции Донбасса в зоне АТО обострится ситуация
23.10.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика