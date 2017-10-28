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Волкер встретился с Умеровым, Чийгозом и Джемилевым, чтобы обсудить статус Крыма
28.10.2017 17:57

Волкер встретился с Умеровым, Чийгозом и Джемилевым, чтобы обсудить статус Крыма

В субботу, 28 октября, спецпредставитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер встретился с лидерами Меджлиса Ильми Умеровым, Ахтемом Чийгозом и Мустафой Джемилевым. Об этом сообщил председатель Меджлиса и депутат Верховной Рады Рефат Чубаров в Facebook.

"Сегодня произошел очень основательный и открытый разговор с Куртом Волкером, специальным представителем Госдепа США по Украине", - заявил Чубаров.

Известно, что Волкер прибыл в Украину с незапланированным визитом. В пятницу он встретился с украинской делегацией во главе со спикером парламента Андреем Парубием. Впоследствии состоялись закрытые переговоры с президентом Петром Порошенко. 

Ранее Волкер встретился с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.

Напомним, Мустафа Джемилев накануне сообщал, что Волкер может встретиться с представителями крымскотатарского народа.

"В США не все однозначно. Трамп еще в предвыборной компании говорил о том, что он слышал, якобы, жители Крыма сами захотели быть оккупированными.

Но в США президент - это не падишах, там есть Конгресс, там есть Сенат. Сейчас у него адекватная позиция. По крайней мере при встрече с президентом он говорил, что будет добиваться деоккупации Крыма", - подчеркнул Джемилев.

Как сообщал MIGnews.com.ua, президент Украины Петр Порошенко встретился со специальным представителем президента Соединенных Штатов Америки по делам Украины Куртом Волкером.

Теги материала: Курт Волкер, встреча, Меджлис, Крым
Новости СМИ2
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