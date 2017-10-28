США и Украина утвердили сотрудничество в сфере науки и технологий

MIGnews.com.ua

В субботу, 28 октября, Украина ратифицировала Соглашение с Соединенными Штатами Америки о сотрудничестве в сфере науки и технологий, передает пресс-служба Администрации Президента.

Сообщается, что президент Петр Порошенко подписал закон "О ратификации Соглашения (в форме обмена нотами) между Правительством Украины и Правительством Соединенных Штатов Америки о возобновлении действия Соглашения между Правительством Украины и Правительством США о сотрудничестве в сфере науки и технологий".

"Документом возобновляется действие Соглашения между правительствами Украины и США о сотрудничестве в сфере науки и технологий от 4 декабря 2006 года", - говорится в сообщении.

Согласно данным ведомства, это соглашение вступает в силу с даты получения американской стороной уведомления от украинской стороны о завершении всех необходимых внутригосударственных процедур.

Также известно, что действие украинско-американского Соглашения будет возобновлено на период до мая 2019 года.