США и Украина утвердили сотрудничество в сфере науки и технологий

В субботу, 28 октября, Украина ратифицировала Соглашение с Соединенными Штатами Америки о сотрудничестве в сфере науки и технологий, передает пресс-служба Администрации Президента.
Сообщается, что президент Петр Порошенко подписал закон "О ратификации Соглашения (в форме обмена нотами) между Правительством Украины и Правительством Соединенных Штатов Америки о возобновлении действия Соглашения между Правительством Украины и Правительством США о сотрудничестве в сфере науки и технологий".
"Документом возобновляется действие Соглашения между правительствами Украины и США о сотрудничестве в сфере науки и технологий от 4 декабря 2006 года", - говорится в сообщении.
Согласно данным ведомства, это соглашение вступает в силу с даты получения американской стороной уведомления от украинской стороны о завершении всех необходимых внутригосударственных процедур.
Также известно, что действие украинско-американского Соглашения будет возобновлено на период до мая 2019 года.
Как сообщал MIGnews.com.ua, президент Украины Петр Порошенко встретился со специальным представителем президента Соединенных Штатов Америки по делам Украины Куртом Волкером.