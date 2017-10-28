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США и Украина утвердили сотрудничество в сфере науки и технологий
28.10.2017 16:55

США и Украина утвердили сотрудничество в сфере науки и технологий

В субботу, 28 октября, Украина ратифицировала Соглашение с Соединенными Штатами Америки о сотрудничестве в сфере науки и технологий, передает пресс-служба Администрации Президента.

Сообщается, что президент Петр Порошенко подписал закон "О ратификации Соглашения (в форме обмена нотами) между Правительством Украины и Правительством Соединенных Штатов Америки о возобновлении действия Соглашения между Правительством Украины и Правительством США о сотрудничестве в сфере науки и технологий".

"Документом возобновляется действие Соглашения между правительствами Украины и США о сотрудничестве в сфере науки и технологий от 4 декабря 2006 года", - говорится в сообщении.

Согласно данным ведомства, это соглашение вступает в силу с даты получения американской стороной уведомления от украинской стороны о завершении всех необходимых внутригосударственных процедур.

Также известно, что действие украинско-американского Соглашения будет возобновлено на период до мая 2019 года.

Как сообщал MIGnews.com.ua, президент Украины Петр Порошенко встретился со специальным представителем президента Соединенных Штатов Америки по делам Украины Куртом Волкером.

Теги материала: Украина, США, наука, технологии
Новости СМИ2
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