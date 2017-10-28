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ЕБРР хочет финансировать реформирование регистрации лекарств в Украине
28.10.2017 16:36

ЕБРР хочет финансировать реформирование регистрации лекарств в Украине

Европейский банк реконструкции и развития намерен финансировать разработки концепции реформирования системы регистрации лекарственных средств в Украине, сообщает пресс-служба Кабинета министров.

Известно, что новая концепция должна не только усовершенствовать порядок регистрации лекарственных средств, но и предусмотреть конкретные шаги постепенного развития всей системы регулирования фармацевтического сектора через ее глубокую трансформацию.

Сообщается, что на встрече в Минздраве с представителями ЕБРР и международными экспертами по будущему реформированию системы регистрации лекарственных средств в Украине в пятницу, 27 октября, были обсуждены предыдущие рекомендации консорциума международных экспертов, которые детально изучили ситуацию функционирования фармрынка в Украине и предоставили свои предложения по его урегулированию согласно международным стандартам.

"Реформа рынка лекарственных средств - от научных разработок, изготовления и регистрации к вопросам потребления лекарств, доступа и контроля оборота - требует трансформации. Учитывая передовой опыт стран Евросоюза, в частности Польши, их достижения, а главное - ошибки, у нас есть уникальный шанс сделать украинскую модель не только эффективной и современной, но и экономически более привлекательной", - отметил Роман Илык, заместитель главы Минздрава, курирующий направление фармакологии.

Как сообщал MIGnews.com.uа, Украина получила 400 миллионов евро кредита от Европейского инвестиционного банка для развития малого и среднего бизнеса.

Теги материала: Украина, ЕБРР, финансирование, лекарства
Новости СМИ2
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