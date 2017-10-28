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Мадрид официально назначил нового главу Каталонии
28.10.2017 13:07

Мадрид официально назначил нового главу Каталонии

Правительство Испании официально лишило всех полномочий власти Каталонии, пишет ВВС.

По информации, которую представило издание, окончательное решение Мадрида по увольнению лидеров Каталонии было обнародовано в  официальном  Государственном вестнике страны.

Подчеркивается, что новым руководителем данного региона была назначена вице-премьер-министр Испании Сорайю Саенс де Сантамарию.

Стоит напомнить, что ранее появилась информация о том, что премьер-министр Испании Мариано Рахой сообщил о решении Кабинета министров страны распустить парламент, а также правительство региона Каталония.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, несколько ведущих стран мира не признали независимость Каталонии от Испании и полноценно поддержали территориальную целостность государства. Пресс-секретарь президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа Сара Сандерс сообщила о том, что Белый дом подтверждает поддержку единой Испании. 

Теги материала: Каталония, Испания, правительство, глава, решение
Новости СМИ2
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