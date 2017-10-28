Мадрид официально назначил нового главу Каталонии

MIGnews.com.ua

Правительство Испании официально лишило всех полномочий власти Каталонии, пишет ВВС .

По информации, которую представило издание, окончательное решение Мадрида по увольнению лидеров Каталонии было обнародовано в официальном Государственном вестнике страны.

Подчеркивается, что новым руководителем данного региона была назначена вице-премьер-министр Испании Сорайю Саенс де Сантамарию.

Стоит напомнить, что ранее появилась информация о том, что премьер-министр Испании Мариано Рахой сообщил о решении Кабинета министров страны распустить парламент, а также правительство региона Каталония.