Мадрид официально назначил нового главу Каталонии

Правительство Испании официально лишило всех полномочий власти Каталонии, пишет ВВС.
По информации, которую представило издание, окончательное решение Мадрида по увольнению лидеров Каталонии было обнародовано в официальном Государственном вестнике страны.
Подчеркивается, что новым руководителем данного региона была назначена вице-премьер-министр Испании Сорайю Саенс де Сантамарию.
Стоит напомнить, что ранее появилась информация о том, что премьер-министр Испании Мариано Рахой сообщил о решении Кабинета министров страны распустить парламент, а также правительство региона Каталония.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, несколько ведущих стран мира не признали независимость Каталонии от Испании и полноценно поддержали территориальную целостность государства. Пресс-секретарь президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа Сара Сандерс сообщила о том, что Белый дом подтверждает поддержку единой Испании.