Глава Пентагона в очередной раз пригрозил КНДР

MIGnews.com.ua

Глава Пентагона Джеймс Мэттис в очередной раз пригрозил Северной Корее "мощным военным ответом", в случае, если те все же применят ядерное вооружение, пишет Reuters .

Мэттис заявил, что независимо от того, будет это атака непосредственно на США или на их союзников, за ней все равно последует ответ.

"Не делайте ошибку - любая атака на США или наших союзников будет разгромлена. И любое использование ядерного оружия получит мощный военный ответ, равнозначно эффективный и впечатляющий", - сказал глава Пентагона, обратившись к Пхеньяну в Сеуле.

Он также добавил, что именно в этом конкретном случае дипломатия выступает наиболее эффективным инструментом, если она дополнена "надежной военной силой".