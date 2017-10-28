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Глава Пентагона в очередной раз пригрозил КНДР
28.10.2017 11:18

Глава Пентагона в очередной раз пригрозил КНДР

Глава Пентагона Джеймс Мэттис в очередной раз пригрозил Северной Корее "мощным военным ответом", в случае, если те все же применят ядерное вооружение, пишет Reuters.

Мэттис заявил, что независимо от того, будет это атака непосредственно на США или на их союзников, за ней все равно последует ответ.

"Не делайте ошибку - любая атака на США или наших союзников будет разгромлена. И любое использование ядерного оружия получит мощный военный ответ, равнозначно эффективный и впечатляющий", - сказал глава Пентагона, обратившись к Пхеньяну в Сеуле.

Он также добавил, что именно в этом конкретном случае дипломатия выступает наиболее эффективным инструментом, если она дополнена  "надежной военной силой".

Как сообщал MIGnews.com.ua, министр обороны Соединенных Штатов Америки Джеймс Мэттис считает, что Северная Корея создает ядерный арсенал для того, чтобы угрожать другим катастрофой. При этом он подчеркнул, что администрация президента США Дональда Трампа хочет решить конфликт с КНДР дипломатическим путем.

Теги материала: КНДР, Северная Корея, США, глава Пентагона, Джеймс Мэттис, ядерное оружие
Новости СМИ2
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