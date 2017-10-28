Пять ведущих стран мира отреагировали на провозглашение независимости Каталонии

MIGnews.com.ua

Несколько ведущих стран мира не признали независимость Каталонии от Испании и полноценно поддержали территориальную целостность государства.

Так, пресс-секретарь президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа Сара Сандерс сообщила о том, что Белый дом подтверждает поддержку единой Испании, выступая против отделения Каталонии, пишут РИА Новости.

"Мы повторяем слова Госдепартамента: мы подтверждаем, что поддерживаем единую Испанию", заявила представитель президента США.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, в свою очередь, отметил, что правительство Франции не признает декларацию о независимости Каталонии, а также согласно на диалог лишь с официальным Мадридом, об этом говориться на официальном сайте ведомства.

"Я с беспокойством слежу за развитием ситуации в Каталонии. Франция желает видеть Испанию сильной и единой. Собеседник у нас только один - это правительство в Мадриде", - сделал заявление глава МИД Франции.

В это же время премьер-министр Великобритании Тереза Мэй также высказалась в поддержку единства Испании, отметив, что референдум за независимость Каталонии был проведен незаконно, слова премьера цитирует пресс-служба правительства Великобритании.

"Мы по-прежнему желаем, чтобы соблюдалось верховенства закона, выполнялись нормы Конституции, и сохранялось единство Испании", - сказано в официальном заявлении Мэй.

Германия также выразила свою позицию по делу Каталонии. Пресс-секретарь канцлера Германии Ангелы Меркель Штеффен Зайберт написал на своей странице в микроблоге er, что суверенитет и территориальная целостность Испании остаются неприкасаемыми. Он призвал заинтересованные стороны использовать "все существующие возможности для диалога и деэскалации" и добавил, что германское правительство поддерживает позицию премьер-министра Испании Мариано Рахоя.

Позицию Канады выразил официальный представитель главы Министерства иностранных дел Канады Эндрю Лесли, который заявил, что государство признает лишь объединенную Испанию и не желает вмешиваться в дела страны.

Как сообщал MIGnews.com.uа, региональный парламент провел тайное голосование, после чего объявил об одностороннем отделении автономного сообщества от Испании .