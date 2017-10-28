Стало известно, что обсуждали Порошенко и Волкер во время встречи

MIGnews.com.ua

Президент Украины Петр Порошенко встретился со специальным представителем президента Соединенных Штатов Америки по делам Украины Куртом Волкером, во время чего Петр Порошенко поблагодарил Волкера за усилия, которые направлены на восстановление мира на востоке Украины, и прекращения агрессии России. Об этом сообщила пресс-служба украинского президента на официальном сайте.

Так, во время проведения встречи сторонам удалось скоординировать дальнейшие шаги по укреплению международного присутствия на территории Донбасса в рамках нормандского формата, а также международного сотрудничества, в первую очередь, в Совете Безопасности ООН.

Также Порошенко и Волкер поговорили о безопасности в области и подчеркнули чрезвычайную важность обеспечения надлежащего выполнения Минских договоренностей, прежде всего в части консолидации устойчивого и всеобъемлющего прекращения огня, вывода из Украины российских оккупационных войск и техники.

Помимо этого, собеседники детально обсудили проблему освобождения заложников, которые незаконно содержатся на оккупированном Донбассе, а также тюрьмах России. Волкер получил от главы Украины обращение членов семей заложников, в которой они выразили надежду на его поддержку в переговорах с российской стороной с целью скорейшего освобождения заложников.

Спецпредставитель США, в свою очередь, высоко оценил одобрение Закона Украины "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины", подчеркнув, что данные решения - это ясный сигнал о подтверждении истинной преданности Украины мирному урегулированию ситуации.

Участники встречи также поговорили о графике их контактов и переговоров в нормандском формате в рамках деятельности Специального посланника Президента США по делам Украины.