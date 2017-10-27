В НАТО высказали свою позицию относительно независимости Каталонии

MIGnews.com.ua

Официальный представитель Североатлантического Альянса прокомментировал провозглашение независимости Каталонии, в пятницу, 27 октября, выразив мнение НАТО о том, что Испания обязана решить данный вопрос в соответствии со своим конституционным порядком, сообщает Reuters .

Кроме того, в НАТО подчеркнули, что вопрос с независимостью Каталонии является внутренним вопросом страны.

"Испания остается надежным союзником, который делает важный вклад в нашу общую безопасность. Проблема Каталонии - это внутренний вопрос, который должен быть урегулирован в конституционном порядке Испании", - заявил официальный представитель Североатлантического Альянса.

Как сообщал MIGnews.com.uа, Президент Европейского совета Дональд Туск заявил, что после провозглашения Каталонией независимости для Евросоюза ничего не меняется.