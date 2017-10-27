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В НАТО высказали свою позицию относительно независимости Каталонии
27.10.2017 20:39

В НАТО высказали свою позицию относительно независимости Каталонии

Официальный представитель Североатлантического Альянса прокомментировал провозглашение независимости Каталонии, в пятницу, 27 октября, выразив мнение НАТО о том, что Испания обязана решить данный вопрос в соответствии со своим конституционным порядком, сообщает Reuters.

Кроме того, в НАТО подчеркнули, что вопрос с независимостью Каталонии является внутренним вопросом страны.

"Испания остается надежным союзником, который делает важный вклад в нашу общую безопасность. Проблема Каталонии - это внутренний вопрос, который должен быть урегулирован в конституционном порядке Испании", - заявил официальный представитель Североатлантического Альянса.

Как сообщал MIGnews.com.uа, Президент Европейского совета Дональд Туск заявил, что после провозглашения Каталонией независимости для Евросоюза ничего не меняется.

Напомним также, что 27 октября, парламент Каталонии объявил о независимости от Испании. Региональный парламент провел тайное голосование, после чего объявил об одностороннем отделении автономного сообщества от Испании.

Теги материала: НАТО, Каталония, Испания, Конституция, заявление
Новости СМИ2
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