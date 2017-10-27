Вертолетная площадка Януковича отныне принадлежит государству

MIGnews.com.ua

Киевская вертолетная площадка, ранее пребывающая во владении ООО "Амадеус Ко", аффилированная с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем, была передана киевской прокуратурой в управление государственному предприятию "Финансирование инфраструктурных проектов". О соответствующем факте сообщила пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Лариса Сарган, написав об этом на своей странице в социальной сети Facebook.

"В связи с препятствием государственному предприятию в выполнении действий по обеспечению нормальной работы этого объекта, сегодня, 27.10.2017 года прокуратурой города Киева с выходом на объект осуществлено действия по передаче имущества в непосредственное управление государственного предприятия "Финансирование инфраструктурных проектов", - говорится в сообщении пресс-секретаря Генпрокурора.

Сарган также подчеркнула, что прокуратура города Киев в нынешнее время продолжает проводить досудебное расследование по признакам уголовного преступления,, которое предусмотрено частью 2 статьи 364 Уголовного Кодекса Украины.

"Досудебным расследованием установлено, что Киевским городским советом без согласования с Верховной Радой Украины, в нарушение требований ст. 150 Земельного кодекса Украины и без получения предварительного согласия Центра всемирного наследия ЮНЕСКО о намерениях застройки, принято решение "О передаче земельных участков, расположенных на Парковой дороге в Печерском районе г. Киева ООО "Амадеус КО" для строительства и обслуживания объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на Парковой дороге в Печерском районе г. Киева", которым для ООО "Амадеус КО" передано указанный участок в аренду на 25 лет", - уточнила Лариса Сарган.

Она добавила, что Киевский Апелляционный суд решил наложить арест на имущество ООО "Амадеус Ко", а также передать его предприятию государства "Финансирование инфраструктурных проектов", чтобы то организовало охрану, хранение, ремонт, обслуживание и поддержание их в нормальном состоянии.